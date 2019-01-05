أكثر من مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في الرياض غدا

الوئام-الرياض-رائد العنزي

يعود غدا، الأحد 30 ربيع الثاني أكثر من مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بالمدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لاستئناف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠ .

حيث يستقبلهم أكثر من ٨٧ ألف من الطاقم التعليمي والإداري في ٤٧٠٠ مدرسة للبنين والبنات.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد لتحقيق طموحاتهم وطموحات وطنهم الذي ينتظر منهم الشي الكثير في بنائه واكمال مسيرة النهضة التي يشهدها في شتى المجالات فهم قادة المستقبل .

وأشار الوهييي إلى أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للفصل الدراسي الثاني ومن اليوم الأول مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وكافة المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة .

هذا وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة عبر توفير الكتب المدرسية لجميع المدارس منذ وقت مبكر لضمان انطلاقة مميزة للفصل الدراسي الثاني .

كما وجهت الإدارة كافةَ المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، بزيارات ميدانية لجميع المدارس ، لمتابعة الانضباط الدراسي وذلك لضمان انطلاقة مثلى للفصل الدراسي الثاني .