افتتاح 11 قيادة ومركزا لـ«أمن الطرق» على طريق المزاحمية – بيشة

الوئام - متابعات

يدشن مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي، الأحد، افتتاح وتشغيل ثلاث قيادات، وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية – بيشة البالغ طوله 710 كيلومترات، ويربط بين مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، في تصريح صحفي، أن القوات ستباشر اعتباراً من يوم الأحد مهامها في تسيير دوريات أمنية مخصصة لطريق المزاحمية – الرين – بيشة، المعروف بالطريق رقم 30، لمباشرة القضايا والمخالفات ومحاولات نقل مخالفي نظام أمن الحدود أو المواد المهربة ومنها المخدرة والأسلحة، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة لسالكي الطريق.

يُذكر أن المراكز الثمانية التي سيدشن مدير الأمن العام العمل فيها تشمل مراكز: الساند، والرين، والرقمية، وقمران، وعسيلة، وحدى، والجنينه، والصايرة، خمسة منها ترتبط في قيادة أمن الطرق بمنطقة الرياض، ومركزين يرتبطان في قيادة أمن الطرق في عسير، ومركز واحد يرتبط في قيادة أمن الطرق في مكة المكرمة.