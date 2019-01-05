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خبير أمني أمريكي يحذر واشنطن من التعامل مع الحكومة القطرية

خبير أمني أمريكي يحذر واشنطن من التعامل مع الحكومة القطرية
weam.co/565177
الوئام - متابعات

حذر الخبير الأمني الأمريكي البارز جيم هانسون، الإدارة الأمريكية بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الحكومة القطرية، ودعا واشنطن إلى القيام بخطوات منها خفض مستوى التحالف “المحدود” مع الدوحة، بسبب إصرارها على تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.

ويشغل جيم هانسون حالياً منصب رئيس “مجموعة دراسات الأمن” في واشنطن، وهو عضو سابق في القوات الأميركية الخاصة لمكافحة الإرهاب، وسبق أن عمل في عشر دول لمكافحة عمليات التمرد والإرهاب.

وانتقد هانسون قرار الدوحة بتشغيل المزيد من الرحلات الجوية القطرية إلى إيران، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستجعل العقوبات الأمريكية على إيران أقل فاعلية، معرباً عن توقعاته بأن الدوحة سوف تدفع ثمن تلك الخطوة غالياً.

واتهم هانسون قطر بالاستمرار في تمويل الإرهاب، قائلاً: “ما زالوا (قطر وإيران) يمولون جميع الأشرار، وأعتقد أن هذا هو السبب في التقارب الشديد بين قطر وإيران، اللتين تعدان الممولين الرئيسيين لحزب الله وحماس وكل الحوادث المخزية التي تقترف”.

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