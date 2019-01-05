الحكومة الأردنية تكشف حقيقة هروب مستثمر بـ81 مليون دولار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن هروب مستثمر أردني يدعى توفيق فاخوري بـ 81 مليون دولار إلى مدينة نيويورك في أمريكا، الأمر الذي اضطر الحكومة الأردنية إلى إصدار بيان عبر المنصة الإلكترونية “حقك تعرف”.

الحكومة الأردنية قالت إن انتقال أسهم رجل الأعمال والمصرفي فاخوري في بنك الأردن إلى شركات يملكها هو شخصيا تتوافق مع قانون البنوك ولا تحتاج إلى موافقة رسمية، كون المالك هو نفسه في الحالتين.

وأوضحت الحكومة أن إجراءات نقل الملكية تنحصر في هيكلة رأس المال ولا تؤثر على العمليات المصرفية للبنك، منوهة إلى أن فاخوري يملك العديد من الشركات العاملة في الأردن والتي تدير استثمارات مهمة كان آخرها فندق “الريتز كارلتون” قيد الإنشاء والذي يعد أكبر استثمار عقاري سياحي سجل وبدأ تنفيذه في آخر عامين في المملكة.