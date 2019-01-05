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تناولت تحديات الأمة العربية.. تفاصيل مكالمة بين رئيس مصر وأمير الكويت

تناولت تحديات الأمة العربية.. تفاصيل مكالمة بين رئيس مصر وأمير الكويت
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

تناول الاتصال، بحسب راضي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية، حيث جرى التوافق على مواصلة الجهود لتسوية الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية سياسيا على نحو يخفف حدة المعاناة الإنسانية ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

وأضاف راضي، أن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط مصر والكويت على المستويين السياسي والشعبي، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف، والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، ومؤكدا حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.

ومن جانبه، أشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بتميز العلاقات المصرية الكويتية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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