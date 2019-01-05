الرئيس السوداني يجري تعديلات حكومية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسم جمهورية قضت بتعيين وزير وأمناء عامين ووكيل ومديرين عامين، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

وجاء في المرسوم الرئاسي تعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة، خلفا لمحمد أبو زيد مصطفى، والذي أعفي من منصبه في وقت سابق من اليوم.

وصدرت القرارات الجمهورية الأخرى بتعيين عصام الدين محمد عبد الله أمينا عاما لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينا عاما لدار الوثائق القومية.

وشملت التعيينات أيضا، عبد المنعم السني أحمد مشرفا عاما على “النيباد”، (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا”)، ومجدي عبدالعزيز الفكي نائبا للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد، وتعيين حاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وكذلك تعيين أحمد عبد القادر محمد أمينا عاما للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وأصدر البشير قرارا بتعيين بابكر جابر أحمد كبلو وكيلا لوزارة الصحة، وعين كل من حسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وحسن أبو عائشة حامد رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وكذلك الدكتور محجوب حامد أحمد فضل الله نائبا لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

وشمل القرار الجمهوري تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما عين السفير العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.