التعليقات: 0

الرئيس السوداني يجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يجري تعديلات حكومية
weam.co/565188

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسم جمهورية قضت بتعيين وزير وأمناء عامين ووكيل ومديرين عامين، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.
وجاء في المرسوم الرئاسي تعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة، خلفا لمحمد أبو زيد مصطفى، والذي أعفي من منصبه في وقت سابق من اليوم.
وصدرت القرارات الجمهورية الأخرى بتعيين عصام الدين محمد عبد الله أمينا عاما لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينا عاما لدار الوثائق القومية.
وشملت التعيينات أيضا، عبد المنعم السني أحمد مشرفا عاما على “النيباد”، (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا”)، ومجدي عبدالعزيز الفكي نائبا للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد، وتعيين حاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وكذلك تعيين أحمد عبد القادر محمد أمينا عاما للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
وأصدر البشير قرارا بتعيين بابكر جابر أحمد كبلو وكيلا لوزارة الصحة، وعين كل من حسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وحسن أبو عائشة حامد رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وكذلك الدكتور محجوب حامد أحمد فضل الله نائبا لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.
وشمل القرار الجمهوري تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما عين السفير العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.

روابط ذات صلة

رغم الاحتجاجات.. تحديد موعد استئناف الدراسة في الخرطوم

رغم الاحتجاجات.. تحديد موعد استئناف الدراسة في الخرطوم

صراعات تتسبب في إعفاء وزير الصحة السوداني من منصبه

صراعات تتسبب في إعفاء وزير الصحة السوداني من منصبه

السودان.. الأمن يفرق المتظاهرين في أم درمان للمطالبة بإسقاط الحكومة

السودان.. الأمن يفرق المتظاهرين في أم درمان للمطالبة بإسقاط الحكومة

«الوداد» يثير جدلاً في السودان وسهام الانتقادات تطال قصر الرئاسة

«الوداد» يثير جدلاً في السودان وسهام الانتقادات تطال قصر الرئاسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>