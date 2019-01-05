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مركز ستوكهولم للحريات: ربع مليون شخص في سجون تركيا

مركز ستوكهولم للحريات: ربع مليون شخص في سجون تركيا
weam.co/565189
الوئام - متابعات

كشف مركز ستوكهولم للحريات أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا وتمتلئ بنحو ربع مليون شخص.

وقال المركز، إن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك “حمولة زائدة” تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

وأدين، خلال الفترة الماضية، ما مجموعه 44,930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى حركة غولن.

وتتهم أنقرة الحركة، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.

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