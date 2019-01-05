رسائل تحفيزية من “التعليم” للطلاب وأولياء الأمور قبل عودة الدراسة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

بثت وزارة التعليم وإداراتها في المناطق والمحافظات رسائل تحفيزية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر” ورسائل الـ”sms”، للحضور والانضباط في أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1439-1440.

واشتملت كذلك رسائل لأولياء الأمور أكدت فيها دورهم الرئيس في متابعة أبنائهم وانضباطهم في الحضور طيلة العام الدراسي وخصوصا أول أيام الدراسة وذلك من خلال الاهتمام والمتابعة وهو ما سيحقق لهم التفوق والنجاح.

وشددت وزارة التعليم على إداراتها باتخاذ الوسائل التي تحد من غياب الطلاب وتكوين لجان لمتابعة الانضباط المدرسي والغياب وتسجيله أو بأول في برنامج “نور” وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة.