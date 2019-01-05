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الإرياني: ميليشيا الحوثي رفضت فتح مطار صنعاء حتى تهرب عناصر حزب الله

الإرياني: ميليشيا الحوثي رفضت فتح مطار صنعاء حتى تهرب عناصر حزب الله
weam.co/565208
الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إنه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بالعمل على تخفيف معاناة الشعب حمل الوفد الحكومي للسويد مقترحات لأربعة قضايا رئيسية، إطلاق جميع الأسرى، وفتح مطار صنعاء الدولي، على أن تتوقف الطائرة للتأكد من حمولتها في مطار عدن أو سيئون، وانسحاب المليشيا من مدينة الحديدة وموانئها، ورفع الحصار عن تعز.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن وفد المليشيا الحوثية رفض في مشاورات السويد مقترح الوفد الحكومي بفتح مطار صنعاء الدولي،كون المليشيا تريد منفذا لتهريب خبراء حزب الله وإيران، وليس ليستفيد منه المواطن اليمني الذي تمارس بحقه أبشع صور الجرائم والإرهاب وتتعمد مفاقمة معاناته الإنسانية للمتاجرة والمزايدة السياسية بها.

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