“الاتحاد السعودي” يهنئ الإمارات بنجاح حفل افتتاح كأس آسيا 2019

هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز دولة الإمارات العربية المتحدة، على نجاح حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2019، مؤكدا أن الاحتفالية أعطت انطباعاً رائعاً عن نسخة متميزة منتظرة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن تنظيم الاتحاد الإماراتي لهذه النسخة التي يشارك فيها 24 منتخباً لأول مرة يؤكد ما توليه القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة والشباب، وما تضطلع به الهيئة العامة للرياضة بقيادة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي من اهتمام بالغ لترجمة رؤية الدولة، وما يقدمه الاتحاد الإماراتي برئاسة الأستاد مروان بن غليطة من عمل ناجح، وما تمتلكه اللجنة المنظمة من طاقات وخبرات لتحقيق أعلى معايير النجاح.

وأشار الفواز إلى أن الاستعدادات التي قدمتها اللجنة المنظمة، وحفل الافتتاح المميز يؤكد على أن المنتخبات المشاركة والجماهير الرياضية والإعلام في القارة موعودين ببطولة مميزة لأكبر نسخة في تاريخ كأس آسيا.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن أمنياته بأن يواكب الجهود المبذولة نجاحاً فنياً يؤكد ما وصلت له اللعب في قارة آسيا، مؤكداً بأن الاتحاد السعودي قد وضع كافة إمكاناته في خدمة الأشقاء في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للمساهمة في نجاح الاستضافة.