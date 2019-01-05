السودان.. رفع سعر وقود الطائرات لـ75 جنيها

الوئام - متابعات

رفعت وزارة المالية السودانية تسعيرة وقود الطائرات بالنسبة للعملة المحلية إلى 75 جنيها لسعر دولار وقود الطائرات.

ويترتب على زيادة أسعار وقود السيارات ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران بنسبة تفوق 300%، وفقا لخبراء اقتصاديون.

وتوقع عاطف خضر، الخبير الاقتصادي السوداني في مجال الطيران، أن تتوقف بعض شركات الطيران عن العمل بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، موضحا أنها ستفوق قدرات المواطنين الشرائية.

وسجل سعر الدولار انخفاضا قياسيا في السوق الموازية إلى 50 جنيها للدولار من 80 جنيها بعد موجة الاحتجاجات التي يشهدها السودان.

وأشار أصحاب وكالات للسفر إلى أن زيادة سعر وقود الطائرات إلى 75 جنيها غير منطقية، وتعد إعلانا لتحرير سعر الوقود بشكل غير مباشر.

وفي ديسمبر الماضي، حددت سلطات الطيران المدني سعر تذاكر الطيران بـ47 دولارا، وفقا لسعر آلية السوق التي كونتها الحكومة السودانية لتحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ومنذ تصاعد وتيرة تراجع الجنيه السوداني خلال العام المنصرم، أعلن عدد من شركات الطيران العالمية بالخرطوم تحصيل رسوم التذاكر بالدولار بدلا من العملة المحلية، في محاولة لتجنب الخسائر بسبب تذبذب سعر الجنيه السوداني.