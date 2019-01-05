“الله يا منتخبنا”.. مدرج الأهلي يغني للأخضر والمعلق يردد خلفهم (فيديو)

تفاعل المعلق الرياضي سمير المعيرفي، مع “أهازيج” رددها جمهور فريق الأهلي في نهاية مباراته أمام الرياض، بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم، والتي انتهت بفوز الأهلي 4 – صفر.

وقال المعيرفي: “يا سلام.. عطيني الصوت.. مدرج الأهلي ينهي المساء بأغنية للأخضر.. ما أجمله ذلك.. باسم الوطن.. إلعب بفن.. الله الله يا منتخبنا”.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية في مباراته الأولى بكأس آسيا 2019 يوم الثلاثاء المقبل في دبي.