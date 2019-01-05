هيئة تطوير منطقة مكة: بدء إجراءات فصل الخدمات عن 102 عقار في حي النكاسة غدا

الوئام- مكة - محمد السويهري

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تبدأ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة غدا الأحد في إجراءات فصل الخدمات عن منطقة النكاسة العشوائي تمهيدا لإزالة العقارات والشروع في تطوير المنطقة، كما أعلن عنه سابقا ووفق الخطة الزمنية المعتمدة لتطوير الأحياء العشوائية (الكدوه والنكاسه).

ويبلغ عدد العقارات المستهدف ازالتها في المرحلة الاولى 102 عقار ضمن 12 مرحلة، ويهدف المشروع إلى إنشاء العيد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية والحدائقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عبر وسائل الإعلام عن موعد فصل الخدمات بعد اعتماد المخطط الأولي للمشروع، مضيفا أنه تم تخصيص عدد من المواقع في مكة المكرمة لاستقبال أوراق ملاك العقارات في جميع المراحل.