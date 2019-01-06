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لاعبون يستعدون لتمثيل “الأخضر” للمرة الأولى في كأس آسيا

لاعبون يستعدون لتمثيل “الأخضر” للمرة الأولى في كأس آسيا
weam.co/565230
الوئام - متابعات

تشهد النسخة 2019 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي انطلقت اليوم في الإمارات ، أول ظهور في المحفل القاري لعدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم .

وتسجل نسخة الإمارات 2019، الظهور الأول لثنائي حراسة المرمى محمد العويس، ومحمد اليامي، بعد مشاركات سابقة للحارس وليد عبدالله.

ويشارك من لاعبي الخط الخلفي للمنتخب الوطني للمرة الأولى في كأس آسيا الرباعي حمدان الشمراني، وعبدالإله العمري، ومحمد البريك، ومحمد آل فتيل، بالإضافة إلى علي البليهي.

ويمثل خط وسط “الأخضر” في أول ظهور آسيوي كل من عبدالله خيبري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالله عطيف، وحسين المقهوي، وهتان باهبري، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف.

ويستعد محمد الصيعري لقيادة الخط الأمامي لـ “الأخضر” للمرة الأولى في مسيرته بالبطولة الآسيوية، علما بأن زميله المهاجم فهد المولد سبق له الانضمام لقائمة نسخة 2015.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة ضمن منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كل من لبنان وقطر وكوريا الشمالية.

ويبحث “الأخضر” عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، والأول منذ عام 1996 وقت أن اعتلى منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية في النسخة التي أقيمت بالإمارات أيضا.

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