شاهد .. الكشف عن شكل أول حافلة للسفر إلى المريخ

الوئام-متابعات

من المحتمل أن تدخل سفينة الفضاء التي ستنقل البشر إلى كوكب المريخ مرحلة الاختبار في مارس أو أبريل المقبلين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” إيلون ماسك على صفحته في موقع تويتر: “بدأ النموذج الأولي لسفينة الفضاء “ستار شيب” التي تطورها الشركة، يأخذ شكله النهائي، حيث بدأت تجميع الأجزاء معا.

ووفقا لصورة نشرها ماسك على تويتر، فإن المهندسين يعملون على الانتهاء من مقدمة سفينة الفضاء المخروطية الشكل، بالإضافة إلى جزء آخر كبير من المركبة التي يخطط ماسك لإرسال بشر بواسطتها إلى الكوكب الأحمر.

وفي سلسلة من التغريدات اللاحقة والردود على أسئلة من المتابعين له، كشف ماسك عن خطط تتعلق باختبار المركبة الفضائية المأهولة للمريخ.

وعزز ماسك من مزاعم سابقة بأنه سيكون على الأرجح من بين أوائل المسافرين إلى المريخ، رغم إدراكه لضآلة فرص الحياة واحتمال الوفاة هناك.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سعر تذكرة السفر إلى الكوكب الأحمر بواسطة صواريخ ماسك ستصل إلى 200 ألف دولار.

وكانت “سبيس إكس” قد كشفت في سبتمبر الماضي عن بعض التفاصيل المتعلقة بالصاروخ، مثل ارتفاعه المقدر بحوالي 112 مترا.

وعبر ماسك عن أمله في البدء باختبار عمليات إطلاق المركبة في وقت متأخر من العام الجاري، مشيرا إلى أن سفينة الفضاء ستكون قادرة على القيام بمهام إلى القمر والمريخ وما وراءه.

كما تأمل الشركة أن تبدأ بتسيير رحلات غير مأهولة إلى المريخ في عام 2022، على أن تبدأ الرحلات المأهولة عام 2024.

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