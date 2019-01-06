علماء يحذرون من تصادم وشيك بين مجرة عملاقة والأرض

الوئام - متابعات

حذر تقرير لصحيفة مترو البريطانية من وجود مجرة ​​عملاقة تقع على مسار تصادمى مع كوكب الأرض.

وأضاف تقرير الصحيفة أن أن الانهيار الناتج عن هذا التصادم سيكون “كارثياً” لدرجة أنه سوف يوقظ الثقب الأسود فى مركز مجرة ​​درب التبانة، ويمكن أن يقذف نظامنا الشمسى إلى قبح الفضاء.

وكشف علماء من جامعة دورهام أننا محكومون بتحطيم “سحابة ماجلان الكبيرة”، وهى مجرة ​​مجاورة، وهذا سيثير الثقب الأسود الهائل فى قلب درب التبانة، وسيبدأ في التهام كل شيء حوله.

ووفقاً لصحيفة مترو البريطانية فمن حسن الحظ، أنه من المحتمل أن تكون الأرض آمنة من هذه الانفجارات القاتلة، لكن يمكن أن يكون هذا الأمر خطيرا لدرجة أنه يصيب النظام الشمسى فى الفضاء الكئيب بين المجرات.

وقام فريق بحث بقيادة علماء فى معهد علم الكومبيوتر فى جامعة دورهام بالعمل مع جامعة هلسنكى ، فى فنلندا ، واستخدم المحاكاة العملاقة لتكوين المجرة EAGLE للتنبؤ بالاصطدام.

وقال الكاتب الرئيسى الدكتور ماريوس كاوتون ، وهو زميل ما بعد الدكتوراة فى جامعة دورهام: “إن تدمير سحابة ماجلان الكبيرة ، كما تلتهمها درب التبانة ، سوف يبعث فسادا فى مجرتنا، وييقظ الثقب الأسود الذى يعيش فى وسطها”، وتحويل مجرتنا إلى “نواة مجرية نشطة”.