قس مصري يكشف مفاجأة في حادث انفجار الكنيسة: إمام مسجد أنقذنا

الوئام - متابعات

أنقذ إمام مسجد الحق كنيسة العذراء وأبو سيفين، في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، شرق العاصمة المصرية، من عملية إرهابية كانت ستؤدي إلى كارثة.

وقال كاهن الكنيسة إن إمام المسجد المواجه للكنيسة قام بإبلاغ القوى الأمنية المكلفة بحراسة كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين، بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد، ربما يتم استخدامها ضد الأقباط في احتفالات عيد الميلاد.

على الفور توجهت قوة أمنية للموقع وعثرت على 3 عبوات ناسفة، وأثناء العمل على إبطالها انفجرت إحداها، وأسفرت عن مقتل ضابط شرطة هو الرائد مصطفى عبيد، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة، كما قامت القوة الأمنية بإبطال مفعول باقي العبوات وتمشيط المنطقة.

ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن كاهن الكنيسة قوله: “إن حرص إمام المسجد ومحبته للأقباط ودوره الوطني أنقذ مئات الأرواح”.

وحسب شهود عيان، لاحظ إمام المسجد وجود أجسام غريبة أعلى سطح المسجد فأبلغ قوة الشرطة، التي تحركت وأبطلت العبوات الناسفة.

وأشاد كاهن الكنيسة بالدور الوطني لإمام المسجد، وضابط الشرطة الذي ضحى بحياته أثناء تأدية عمله، وأنقذ مئات الأرواح.