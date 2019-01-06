هطول أمطار رعدية في المدينة وحائل والباحة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الرياض وحائل والقصيم والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والحدود الشمالية فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وحفر الباطن والقيصومة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .