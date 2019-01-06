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نُقلا بمروحية للعلاج

إصابة جنديَين بريطانيَين بصاروخ داعش في سوريا

إصابة جنديَين بريطانيَين بصاروخ داعش في سوريا
weam.co/565249
بيروت- الوئام:

أصيب جنديان بريطانيان بجروح أمس السبت في شرق سوريا بسبب صاروخ أطلقه تنظيم داعش، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن الجنديّين عضوان في قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الجنديّين نُقلا بمروحية للعلاج.

كما قُتل عنصر من قوات سوريا الديموقراطية في الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور.والجيب الأخير في سوريا لداعش يقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

ويساند التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية التي تشن منذ سبتمبر هجوماً ضد داعش في المنطقة التي تضم خاصةً بلدات هجين، والسوسة، والشعفة وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية في وقت سابق من استعادة هجين بعد أسابيع من المعارك.

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