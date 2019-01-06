وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون

واشنطن- الوئام:

قالت مؤسسة بحثية كان يعمل فيها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون إنه توفي عن عمر 91 عاماً.وكان براون مدافعاً عن الحد من التسلح النووي، وحاول وهو وزير دفاع في عهد الرئيس جيمي كارتر الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على معاهدة رئيسية مع الاتحاد السوفيتي، لكنه فشل.

ولد براون في نيويورك، وكان أول عالم يتولى قيادة المؤسسة العسكرية الأمريكية الكبيرة والمعقدة، وحصل عالم الفيزياء على درجة البكالوريوس في سن 18 عاما والدكتوراه في سن 22 عاماً.

وأمضى براون بداية حياته المهنية في تطوير الأسلحة النووية ثم سعى بعد ذلك للسيطرة عليها.

وقالت مؤسسة راند كوربوريشن لأبحاث السياسة العامة وغيرها ومقرها في سانتا مونيكا أين عمل براون في مجلس الإدارة حتى وفاته إنه “توفي نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس في منزله بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة” الماضي.

وقال رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي مايكل ريتش: “فهم هارولد براون، ربما أفضل من أي وزير دفاع قبله، التعقيدات التكنولوجية والأخطار التي لم يسبق لها مثيل للحرب الحديثة، كان أيضاً معلماً ومؤلفاً قدم إسهامات هائلة لتقدم العلم وأمن الأمة”.

وتولى براون وزارة الدفاع في 1977، وتركها في 1981، بعد خيبة أمل شديدة لعجزه عن إقناع مجلس الشيوخ بالتصديق على معاهدة للحد من الأسلحة النووية مع الاتحاد السوفيتي في 1979.