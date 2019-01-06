الرياض- الوئام:

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الاحد 6 يناير 2019 في الاسبوع 18 من الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني

وستلعب مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد الساعة 7:30 مساء بتوقيت القدس 8:30 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 HD.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني

ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة متقدما على صاحب المركز الثاني اتلتيكو مدريد برصيد 34 نقطة وخلفهما اشبيلية 32 نقطة وريال مدريد 30 نقطة اما ريال سوسييداد يقع في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الخامس في جدول الليجا برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، مارسيلو، راموس، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: إيسكو، فاسكيز، بنزيما.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني

تُقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق: تُذاع تلك المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD3، وذلك بصوت المعلق “عصام الشوالي”.

وستقوم القنوات التالية ببث المباراة أيضا وهي:

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD