سفيرة السويد لدى باريس تستنجد: «أين الشرطة»؟

باريس- الوئام:

اضطرت سفيرة السويد لدى فرنسا للاستعانة بالجيران، في غياب الشرطة، لمساعدتها في إخماد حريق صغير اندلع أمام سفارة بلادها في باريس خلال احتجاجات السترات الصفراء على ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت السفيرة فيرونيكا واند دانيلسون في تغريدة على تويتر أمس السبت: “أين الشرطة؟ بفضل جيراني تمكنا من إخماد النيران”. وأرفقت التغريدة بصور على حسابها.

وفي حين اعتذر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوك المحتجين اتسم رد فعل آخرين بالسخرية.

ورد أحدهم على تغريدتها قائلاً: “شكراً سيدتي السفيرة على الخروج بدلو ماء لإخماد الصندوق المشتعل، فايكنغ حقيقي”، في إشارة إلى غزاة الشمال الاسكندنافيين.