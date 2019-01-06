شاهد: مصنع داعش الضخم لصنع المتفجرات بجنوب ليبيا

متابعات- الوئام:

عثرت الأجهزة الأمنية الليبية، أمس السبت، على معمل ضخم لصنع المتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة، لتنظيم داعش الإرهابي قرب بلدة غدوة القريبة من مدينة سبها، جنوب ليبيا.

ونقلت بوابة “الوسط” الليبية، عن بيان لكتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبي، إن المصنع الكبير يحتوي على مواد كيميائية ومواد قابلة للانفجار وعبوات ناسفة قيد التجهيز، كان تنظيم داعش الإرهابي يستعد لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ومهاجمة مناطق الجنوب.

ووفق صور نشرتها الكتيبة على صفحتها بفيس بوك، ظهر داخل المبنى الكبير مئات البراميل المعبّأة بمواد كيميائية وشاحنة كبيرة مفخخة ومواد لصنع الأحزمة الناسفة وتجهيز القنابل، إلى جانب عبوات لاصقة تستخدم في عمليات التفجير، وذخيرة أخرى متنوعة.