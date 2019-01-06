الرياض- الوئام:

يبدأ منتخب الأردن مسيرته في كأس آسيا 2019 بمواجهة صعبة أمام أستراليا حاملة اللقب، غدًا الأحد، بينما يحلم الفريق العربي بتخطي الدور الأول.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

ويخوض الأردن اللقاء على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في المجموعة الثانية القوية، التي تضم أيضًا منتخبي سوريا وفلسطين.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وقال فيتال بوركلمانس، مدرب الأردن، لموقع اتحاد الكرة المحلي: المنتخب الوطني وضع أهدافًا رئيسية يتطلع إلى تحقيقها. لكن الخطوة الأولى تبدأ من العبور إلى الدور الثاني عن المجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وأضاف: لدينا تطلعات كبيرة وعلينا أن نستعد جيدًا وتقديم كل ما نملك من أجل تحقيقها.. ندرك أننا في مجموعة صعبة تضم حامل اللقب إلى جانب سوريا وفلسطين، لكننا ننظر بالدرجة الأولى إلى تخطي هذه المرحلة نحو أهداف أكبر.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وتعرض المنتخب، الملقب باسم النشامى لضربة، يوم الجمعة الماضي، بعدما تأكد غياب الجناح يزن ثلجي عن البطولة، واستبعاده من تشكيلة الفريق وضم إحسان حداد بدلًا منه.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وسيغيب ثلجي لفترة تصل إلى أسبوعين، وهو ما يعني غيابه عن الدور الأول، لذا قرر الجهاز الفني الاستعانة بلاعب بديل خاصة أن حداد يتدرب بالفعل منذ فترة مع الفريق في ظل السفر إلى الإمارات بتشكيلة من 24 لاعبًا.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وقبل انطلاق البطولة أيضًا، اضطرت أستراليا إلى استبعاد الجناح مارتن بويل؛ بسبب الإصابة وضمت أبوستولوس غيانو بدلًا منه، كما سيغيب آرون موي صانع لعب هدرسفيلد الإنجليزي عن البطولة.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

لكن جراهام أرنولد مدرب أستراليا ينتظر أن يتعافى لاعبه توم روجيتش في الوقت المناسب؛ للمشاركة في رحلة الدفاع عن اللقب وقال أرنولد: أتوقع أن يكون تومي من أفضل لاعبي البطولة. ليس هناك الكثير من المواهب التي برزت عبر تاريخ أستراليا وتتمتع بنفس مهارة وقدرات تومي الفنية.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

لكن في المقابل، لم يتضح موقف ماثيو ليكي من المشاركة أمام الأردن، رغم قرار المدرب أرنولد الإبقاء عليه في تشكيلة البطولة.

وكان ليكي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن أرنولد قرر بقاء اللاعب في الإمارات بعدما اقترب من التعافي بشكل تام.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

وحتى لو لم يشارك ليكي أمام الأردن، فإن أرنولد سيأمل بكل تأكيد في الاعتماد على اللاعب المؤثر في مواجهتي المنتخبين الفلسطيني والسوري، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر 6-1-2019 كأس آسيا 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة اليوم الأحد 6-1-2019 ، الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

ويديرها الحكم: أحمد أبوبكر الكاف