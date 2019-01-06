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استهدف تحركاتهم شمال المدينة

مقتل حوثيين بقصف للجيش اليمني في تعز

مقتل حوثيين بقصف للجيش اليمني في تعز
weam.co/565264
تعز (اليمن) - الوئام:

قُتل وأصيب 10من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران في قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تحركاتهم شمال تعز.

وقال ركن التوجيه المعنوي للواء مائة وسبعين دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن مقاتلين من الجيش استهدفوا ثكنات المليشيا في مناطق الحرير ووادي جديد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأسفر هجوم الجيش الذي جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية عن مصرع 4 وجرح 6 من مسلحي الحوثي.
وفي تعز، قُتلت إمرأة وطفل وأصيب 11 آخرين من المدنيين في مجزرة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم شمال مدينة تعز.

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