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نزوح أكثر من 152 ألف شخص

عاصفة تحصد أرواح 126 شخصاً في الفلبين

عاصفة تحصد أرواح 126 شخصاً في الفلبين
weam.co/565267
مانيلا- الوئام:

قضى ما لا يقل عن 126 شخصًا في العاصفة التي اجتاحت وسط الفلبين في نهاية ديسمبر، معظمهم في انزلاقات تربة.

وكانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 68 قتيلاً جراء العاصفة التي ضربت جزر شرق الأرخبيل ووسطه في 29 ديسمبر متسببة بفيضانات.

ولقي أكثر من مئة شخص حتفهم في منطقة بيكول الجبلية إلى جنوب شرق مانيلا، وفق ما أوضح مسؤولون في أجهزة إدارة الكوارث الطبيعية ولم يتخذ عدد كبير من السكان الاحتياطات اللازمة في الأرخبيل المعتاد على الظواهر المناخية القصوى.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية إدغار بوساداس: خلال يومين فقط تساقط ما يعادل أكثر من شهر من الأمطار على منطقة بيكول جراء العاصفة أوسمان.

وأضاف أن عمليات البحث تتواصل، لكن الوحول وعدم ثبات التربة تشكل تحديًا، مشيرًا إلى أن 26 شخصًا في عداد المفقودين. كما أدت العاصفة إلى نزوح أكثر من 152 ألف شخص، فيما أصيب 75 على الأقل بجروح.

ويضرب الفلبين سنويًا ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص، وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بأكثر من 7360 شخصًا بين قتيل ومفقود في أنحاء الفلبين عام 2013.

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