إسرائيل تطمع في 250 مليار دولار!

متابعات- الوئام:

تسعى إسرائيل لطلب تعويض قد يصل إلى 250 مليار دولار من دول عربية وإيران بسبب الممتلكات التي تركها اليهود الفارين منها، بعد إقامة الدولة في 1948 وفق صحيفة تايمز اوف إسرائيل.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل: حان وقت تصحيح الخطأ التاريخي في سبع دول عربية وإيران، واعادة الممتلكات الشرعية لمئات الالاف من اليهود الذين خسروها.

وكشفت قناة “هاداشوت” أن إسرائيل تضع اللمسات الاخيرة على دعاوى ضد تونس بقيمة 35 مليار دولار، وليبيا 15 مليار، والمغرب، والعراق، وسوريا، ومصر، واليمن، وإيران.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اجرت في الأشهر الـ18 الأخيرة بمساعدة شركة دولية دراسات لتحديد قيمة الممتلكات المهجورة.

وذكرت منظمة اليهود في الدول العربية التي تضم عدة جمعيات لهذه الجالية أن 856 ألف يهودي من عشر دول منها الجزائر، ولبنان فروا، أو طردوا اعتبارا من 1948 عند إقامة دولة اسرائيل بعد إقرار خطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين التاريخية، والتي عارضتها عدة دول.