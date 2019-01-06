السودان.. المهنيون يدعون لمظاهرات جديدة في الخرطوم نحو القصر الرئاسي

الخرطوم - الوئام:

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يضم مدرّسين وأطباء ومهندسين، أنصاره، إلى تنظيم تظاهرات جديدة في الخرطوم، اليوم، ثم الانطلاق في مسيرة نحو القصر الرئاسي.

وفي سياق منفصل، أخلت السلطات الأمنية سبيل الصحافي السوداني البارز فيصل محمد صالح، الذي كان أوقف الخميس بسبب تأييده التظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال صالح، الحائز جائزة بيتر ماكلر للصحافة الأخلاقيّة والشجاعة، لوكالة “فرانس برس”، إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اقتادوه للاستجواب على خلفية مواقفه من الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 من ديسمبر 2018.

وأضاف: “قلت لهم إنني أؤيد المحتجين الذين يتظاهرون سلميا، لكنني لست عضوا في أي مجموعة منظّمة لهذه التظاهرات”، موضحا أنه عبّر في الأسابيع الأخيرة عن موقفه من التظاهرات عبر شبكات تلفزيونية إقليمية ودولية عدة.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عددا كبيرا من الناشطين والصحافيين، منذ بداية الاحتجاجات رفضا لرفع سعر الخبز، بينما قتل 19 شخصا على الاقل منذ بداية الاحتجاجات، بحسب السلطات السودانية، في حين قدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات بـ37 قتيلا.

وفي محاولة حكومية لإطفاء وقود الاحتجاجات، أعلن والي ولاية شمال كردفان السودانية، مولانا أحمد هارون، أنه اعتبارا من اليوم الأحد، سيباع رغيف الخبز مقابل “جنيه سوداني واحد”.

وقال خلال لقائه بشعبة أصحاب المخابز في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بحضور أعضاء حكومته ورئيس المجلس التشريعي، إن هذا العمل يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومته للاهتمام بمعاش الناس.