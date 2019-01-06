فلسطين تقابل سوريا وتايلاند أمام الهند في كأس آسيا

الوئام - متابعات

ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأسيوية، يلتقي اليوم منتخب فلسطين ونظيره المنتخب السوري، على ستاد الشارقة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة Bien Max1.

يسعى منتخب سوريا لتحقيق الفوز في بداية مشواره بالنسخة الـ 17 من البطولة، فيما يظهر تفوق السوريين في إمكانية الحصول على نقاط المباراة الثلاث، ولا سيما في وجود الثنائي الهجومي عمر السومة وعمر خريبين، الذين يعقد عليهما جمهور المنتخب آمالا كبيرة.

وحذر المدرب الألماني بيرند ستينج، المدير الفني لـ”نسور قاسيون” من الاستهانة بقدرات منتخب فلسطين الذي يخطط لقلب التوقعات، في حين يتسلح الفلسطينيون، الذين يخوضون مباراة اليوم دون ضغوط، بالهجمات المرتدة السريعة، من أجل الوصول إلى الشباك السورية.

وفي الرابعة والنصف عصرا، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، يلتقي منتخبا الهند وتايلاند، في المباراة التي الطرف الأقوى في مواجهات غرب آسيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم بجانبهما منتخبي الإمارات والبحرين.

ويعود منتخب الهند بعد 8 سنوات في كأس آسيا، وكانت آخر مشاركة له عام 2001، وخرج من دور المجموعات، وهو يرفع الآن شعار التجديد، تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفين كونستانتين، الذي يعمل مع المنتخب منذ 4 سنوات، وقام بضخ دماء جديدة، بغرض الظهور بشكل مشرف في النسخة الحالية لكأس آسيا.

على جانب آخر، يصب ميزان التفوق تاريخيا لصالح تايلاند، حيث التقى المنتخبان في 5 مناسبات، فازت تايلاند في ثلاث مواجهات، وتعادلا في مواجهتين، وفازت تايلاند 1/‏0 في كأس الأمم الآسيوية عام 1988، وتعادل الفريقين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 1985، وسجل «أفيال الحرب» فوزين في مواجهتين وديتين، الأولى 1/‏0 والثانية 2/‏1 عام 2010.

وتعتبر تايلاند أيضا، من المنتخبات الغائبة عن الساحة الآسيوية، وأبرز إنجاز، إحراز المركز الثالث لنسخة 1972، وهو الأعلى في مسابقات كآس آسيا، وكانت آخر مشاركة عام 2007.