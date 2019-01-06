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مصر.. افتتاح المسجد الأكبر عالميا بعد الحرمين الشريفين غدا

مصر.. افتتاح المسجد الأكبر عالميا بعد الحرمين الشريفين غدا
weam.co/565282
القاهرة - الوئام:

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا، مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد أكبر مسجد في مصر من حيث المساحة، والأكبر عالميا بعد الحرمين الشريفين.

تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته 104 أفدنة بينها 8600 متر هى مساحة المسجد و9300 متر مساحة البدروم والساحة الخارجية بينما يسع المسجد بالكامل لأكثر من 12 ألف مصل، ويضم المسجد ٤ مآذن كل منها بارتفاع 94.5 متر بجانب قبة رئيسية بقطر 33 متر وارتفاع 50 مترا و4 قباب ثانوية كما يشمل خزان مياه ووحدات تغذية تكييف وقاعة مناسبات بجانب 3 مهابط طائرات وممر جنائزى وجراج.

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