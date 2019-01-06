6 مشروعات مدرسية في محافظات “الشرقية” تشمل صالات رياضية وملاعب

الوئام - واس

أعلنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم، أنه تم استلام 6 مشروعات مدرسية، في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية بلغت 3270 شخصاً، بواقع 630 طالباً وطالبة في كل مدرسة من هذه المدارس.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن المشروعات تضمنت صالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية، تم تصميم مبانيها بأحدث المواصفات والمعايير، بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة ورفع قدرة الطلبة على الاستيعاب، وتوفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة.

وأشار الباحص إلى تأهيل وصيانة بعض المدارس، لافتا إلى أن خطة التشغيل والصيانة للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم حيث تم الوقوف على ٨٤٨ موقعا تعليميا، ومواقع أخرى لصيانة التكييف.

مشيرا إلى أنه تم استحداث خط لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة، وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشاريع التعليمية التي يجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في محافظات المنطقة كافة.