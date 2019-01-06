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“التعليم”: 12 خطوة لتحديث البيانات ورغبات النقل الخارجي عبر نظام “نور”

“التعليم”: 12 خطوة لتحديث البيانات ورغبات النقل الخارجي عبر نظام “نور”
weam.co/565288
الوئام - متابعات

حددت وزارة التعليم 12 خطوة لتحديث بيانات المعلمين والمعلمات، عبر نظام نور، وإدخال الرغبات للنقل الخارجي، وبدأت الوزارة، اليوم، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين، عملية تحديث البيانات وإدخال الرغبات، استعدادا للبدء بأعمال حركة النقل الخارجي والنقل الداخلي لهذا العام.

ويتيح نظام نور، الذي يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، التعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، وكذلك تحديث بيانات المعلمين وإبداء الرغبات.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب، كما يعمل على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية، بهدف تحقيق التكامل بين جميع أطراف العملية التعليمية.

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