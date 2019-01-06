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الجامعة العربية تؤجل اجتماع بحث عودة سوريا.. دون الاتفاق على قرار

الجامعة العربية تؤجل اجتماع بحث عودة سوريا.. دون الاتفاق على قرار
weam.co/565300
الوئام - وكالات

قررت جامعة الدول العربية، اليوم، تأجيل اجتماع المندوبين الدائمين لبحث عودة سوريا، الذي كان من المقرر عقده اليوم، إلى تاريخ 9 من يناير الجاري.

وينظر اجتماع المندوبين الدائمين في جملة من القضايا، بينها سبل إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية إلى طبيعتها والتي جمدت في نوفمبر من عام 2011.

ونقلت صحيفة “الأهرام العربي” عن مصادر، أمس السبت، أن “مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 6 يناير الجاري، سيسمح بإعادة فتح الدول العربية لسفاراتها في العاصمة السورية دمشق وإعادة فتح السفارات السورية في العواصم العربية بعد أن جمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر عام 2011.

وأوضحت المصادر، أن “هناك مجموعتين داخل الجامعة العربية، المجموعة الأولى تدعو لإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات خلال اجتماع المندوبين الدائمين يوم 6 يناير الجاري، بما يمهد حضور الرئيس السوري بشار الأسد للقمة العربية الاقتصادية في لبنان هذا الشهر، ومن ثم القمة العربية الدورية في مارس المقبل”.

وأضافت أن “المجموعة الأخرى تريد أن يسمح اجتماع المندوبين الدائمين بإعادة عمل السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، وعودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، وتأجيل قرار عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية إلى القمة المقبلة، وأن يكون هذا القرار بيد الزعماء العرب في مارس المقبل”.

وقالت المصادر، “إنه لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية مسألة وقت”.

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