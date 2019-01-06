فلكية جدة: أطول شهر قمري اقتراني في 2019 يبدأ اليوم

جدة - الوئام:

افاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الشهر القمري الاقتراني الأطول في عام 2019 يبدأ اليوم الأحد، وينتهي مع الاقتران التالي في 4 فبراير المقبل، وتكون مدته 29 يوما، و19 ساعة، و35 دقيقة أطول عن المتوسط بـ6 ساعات و51 دقيقة.

وأضاف أبو زاهرة، في بيان، أن “المقصود بالشهر القمري الاقتراني هي الفترة التي تبدأ من اقتران القمر والشمس في السماء، بوقوعهما على خط طول سماوي واحد، وتنتهي بالاقتران الذي يليله، ويبلغ متوسط هذه الفترة 29.53059 يوما، ولكن الطول الحقيقي يختلف على مدار السنة.

ويرجع السبب في أن هذا الشهر القمري الاقتراني هو الأطول لأن الاقتران يتزامن مع وقوع القمر في نقطة (الأوج)، أبعد نقطة في مداره حول الأرض، وعليه فإن القمر يسير ببطء أكثر من المتوسط في مدارة.

في المقابل، فإن أقصر شهر قمري اقتراني هذه السنة يبدأ مع الاقتران في 1 أغسطس وينتهي بالاقتران التالي في 30 أغسطس، وستكون مدته 29 يوم و7 ساعات و25 دقيقة، وبذلك سيكون أقصر من المتوسط بـ5 ساعات و19 دقيقة، وهو يحدث عندما يكون القمر قريب من نقطة الحضيض (أقرب نقطة في مدارة إلى الأرض) حينها يتحرك بسرعة أكبر في مدارة، وفي هذه الحالة يكون الشهر القمر الاقتراني أقصر من المتوسط.