مدافع السعودية المخضرم مهدد بفقدان قدميه

الوئام - متابعات

بعد أن اضطر مصطفى إدريس إلى اعتزال كرة القدم، واتجه إلى العمل كحارس أمن بمقابل زهيد، يتعرض اليوم لموقف أكثر قسوة، ربما يعرضه لبتر ساقيه.

يعاني إدريس، النجم الذي غاب عن الملاعب منذ عام 2004 من مرض السكري، ويسعى الأطباء إلى حسم قرار بتر قدميه من عدمه اليوم، وذلك حسب مصادر طبية اطلعت على حالة اللاعب.

وسطع نجم إدريس، من مواليد 1964، في خانة المدافعين السعوديين، بعد أن انتقل من الأهلي السعودي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1987 و1989 إلى النصر السعودي الذي لعب معه بين عامي 1989 و2000.

حقق مع نادي النصر العديد من البطولات وساهم فيها بفعالية عاش آخر مواسمه أسير لدكة الاحتياط بسبب كبر السن وانتقل بعد ذلك للدرجة الاولى ثم اعتزل كرة القدم، بعد 17 عاما قضاها في الملاعب.