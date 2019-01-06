15 لاعبا يستعدون لتمثيل “الأخضر” للمرة الأولى في كأس آسيا

الوئام - واس

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي انطلقت مساء أمس في الإمارات، أول ظهور في المحفل القاري لعدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول.

وتسجل نسخة الإمارات 2019، الظهور الأول لثنائي حراسة المرمى محمد العويس، ومحمد اليامي، بعد مشاركات سابقة للحارس المخضرم وليد عبدالله.

ويشارك من لاعبي الخط الخلفي للمنتخب الوطني للمرة الأولى في كأس آسيا الرباعي حمدان الشمراني، وعبدالإله العمري، ومحمد البريك، ومحمد آل فتيل، بالإضافة إلى علي البليهي، ويمثل خط وسط “الأخضر” في أول ظهور آسيوي كل من عبدالله الخيبري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالله عطيف، وحسين المقهوي، وهتان باهبري، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف.

ويستعد محمد الصيعري لقيادة الخط الأمامي لـ “الأخضر” للمرة الأولى في مسيرته بالبطولة الآسيوية، علما بأن زميله المهاجم فهد المولد سبق له الانضمام لقائمة نسخة 2015.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة ضمن منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كل من لبنان وقطر وكوريا الشمالية ، ويبحث “الأخضر” عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، والأول منذ عام 1996 وقت أن اعتلى منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية في النسخة التي أقيمت بالإمارات أيضا.