طيران ناس: تخريج أولى دفعات “المضيفات السعوديات”

الرياض - الوئام:

احتفل طيران ناس بتخريج أولى دفعات برنامج “المضيفات السعوديات”، والذي يأتي استمرارا لبرنامج توطين وظائف الطيران وتمكين المرأة.

وأكشف “طيران ناس”، في بيان، ان أولى رحلات الخريجات العملية ستكون خلال الشهر الجاري. مشددا على مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

ويشترط “طيران ناس” شهادة الثانوية كحد أدنى في متطلبات المؤهل التعليمي لشغل وظيفة “مضيف/ـة”، إضافة إلى أن يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية، وإجادة التحدث باللغة الانجليزية، وأن يكون “المتقدم/ـة” سعودي الجنسية.