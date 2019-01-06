الصقور الخضر يتأهبون لآسيا.. تعرف على تاريخ مواجهات الأخضر

إبراهيم آل صالح - الوئام:

تنطلق أولى مواجهات المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب الكوري الشمالي، ضمن بطولة كاس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، الموفق 8 يناير.

ويسعى الأخضر إلى التأهل لدور الـ16، بتحقيق صدارة المجموعة، أو الوصافة، أو على أقل تقدير جمع المزيد من النقاط للتأهل كثالث المجموعة.

ويأتي الأخضر السعودي في المجموعة الخامسة برفقة منتخب كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

بدورها، رصدت “الوئام” إحصائيات مواجهات الأخضر السعودي مع المنتخبات الثلاث المتواجدة بمجموعة الصقور الخضر في البطولة الآسيوية، والتي كانت على النحو التالي:

◄ كوريا الشمالية

التقى المنتخب السعودي و نظيره الكوري الشمالي في بطولة أمم آسيا مرة واحدة، وكانت في عام 2015، وانتهت وقتها لصالح الأخضر السعودي بنتيجة 4-1 تقدم الكوريين، أولا عن طريق لوينج جي، وبعدها عاقب الأخضر السعودي نظيره الكوري بأربعة أهداف، سجلها نايف هزازي، ونواف العابد، ومحمد السهلاوي بهدفين.

◄ قطر

تواجه المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب القطري ثلاثة مرات في البطولة الآسيوية و جميعها انتهت بالتعادل

وكان أول لقاء جمع الأخضر السعودي بقطر عام 84 بسنغافورة و انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل للأخضر محمد عبدالجواد و كان المنتخب السعودي آنذاك بطلاً للبطولة

وفي 1992 باليابان، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ سجل للمنتخب السعودي اللاعب خالد مسعد. وفي 2000 بـ لبنان انتهى اللقاء بين المنتخبين بالتعادل السلبي 0-0.

◄ لبنان

لم يسبق أن تواجه المنتخب السعودي واللبناني في البطولة الآسيوية، رغم أنه لعب 6 مباريات في الأراضي اللبنانية، وخسر النهائي الآسيوي أمام المنتخب الياباني آنذاك.

يذكر أن النسخة الحالية من كاس أمم آسيا تشهد أكثر مشاركة للمنتخبات العربية، إذ يشارك 11 منتخبا عربيا، جميع المنتخبات العربية في القارة الآسيوية عدا الكويتي.