مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 7932.24 نقطة

الوئام- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، مرتفعًا 101.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7932.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الراجحي, والمتطورة, والمراعي, وأمانة للتامين, وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجزيرة ريت, وصناعة الورق, وسدافكو, وجدوى ريت السعودية، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 3.38%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 16.95 نقطة ليقفل عند مستوى 2548.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 216 صفقة.