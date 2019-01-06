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وتتضامن مع اللاجئين

صحيفة شهيرة تفضح كذب النظام التركي بشأن “حماية سوريا”

صحيفة شهيرة تفضح كذب النظام التركي بشأن “حماية سوريا”
weam.co/565352
متابعات - الوئام

كشفت صحيفة تركية أكاذيب وخداع النظام بشأن قتال الجيش التركي في سوريا، مسلطة الضوء على أوضاع اللاجئين في تركيا، خاصة بعد مضيفةً استقبال البلاد للعام 2019 بهاشتاغ: “لا أريد السوريين في بلدي”.

وقالت صحيفة “بانو غوفان” الشهيرة إن حملات التحريض العدائية ضد اللاجئين السوريين في تركيا “أمر المخزي”.

وأضافت الصحيفة أن “الحملة ضد السوريين تستند دائماً إلى أن الجيش التركي يقاتل في سوريا وهم هنا يحتفلون ويضحكون”. مشيرة إلى أن “القوات التركية موجودة في سوريا من أجل حماية حدود البلاد فقط”.

وسلطت الصحيفة الضوء على المحاربين الأتراك في سوريا قائلة: الشباب الذين ترونهم اليوم كانوا أطفالاً عند نزوحهم إلى تركيا، ولا يعرفون شيئاً عن السلاح.

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