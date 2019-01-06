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في معقلها بصعده

قائد عسكري يمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار

قائد عسكري يمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار
weam.co/565371
واس - الوئام

أكد القائد في الجيش اليمني، العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة من الانهيار والضعف الشديد في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن .

ونقل موقع “26 سبتمبر” عن قائد محور صعده قوله: إن الميليشيا الإنقلابية باتت محاصرة من جهتي الشمال والجنوب الغربي بصعده إثر سيطرة قوات الجيش على الطريقين الدوليين اللذين يربطان منفذ علب من الجهة الشمالية، والملاحيط في حرض من جهة الجنوب الغربي، الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من استعادة جميع المناطق الواقعة على الطريق الأسفلتي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال المحافظة.

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