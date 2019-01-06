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وزير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الرياض

وزير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الرياض
weam.co/565379
الوئام- واس

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، على عدد من مدارس التعليم العام في مدينة الرياض.

واطلع على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مشددًا على الانضباط الدراسي مع بداية هذا الفصل وما يعنيه من أهمية قصوى في محصلة الطالب النهائية، وتحقيق الجودة المنشودة في مخرجاتنا التعليمية.

وأشار “آل الشيخ”، في رسالة تضمنها حسابه الإلكتروني لمخاطبة الميدان التعليمي، إلى دعم الدولة المستمر لرسالة التعليم، وانعكاسات ذلك على المسؤولية والأمانة التي يحملها منسوبو ومنسوبات التعليم للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة.

وثمّن الجهود المقدمة في الميدان التعليمي، للسعي إلى بناء أجيال المستقبل، وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة لتعليم ناجح.

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