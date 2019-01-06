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الخارجية الأمريكية تجدد تحذيرها من هجمات إرهابية في تونس

الخارجية الأمريكية تجدد تحذيرها من هجمات إرهابية في تونس
weam.co/565386

جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها لرعاياها في تونس من الاقتراب من الحدود مع ليبيا، بسبب ما سمته زيادة خطر الهجمات الإرهابية المحتملة.

وتضمنت التحذيرات، التي جاءت في بيان نشر على موقع السفارة الأميركية الرسمي في تونس، قائمة بأسماء المناطق المعنية، وفي مقدمتها الشريط الحدودي مع ليبيا على امتداد 30 كيلومتراً جنوب شرقي البلاد، إلى جانب المنطقة العسكرية المغلقة في الصحراء الجنوبية بمنطقة رمادة التابعة لمحافظة تطاوين، تليها المرتفعات الغربية، بما فيها جبل ومحمية الشعانبي، ثم محافظة جندوبة، وخاصة جنوب عين دراهم والطريق الغربية بمحافظتي الكاف والقصرين على الحدود الجزائرية وأخيراً محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.

كما تشير المعلومات إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في تونس، وفق البيان.

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