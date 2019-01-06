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الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية

الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية
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الوئام- واس

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الإثنين، في قاعة المؤتمرات الصحفية على استاد راشد للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس أمم آسيا 2019.

ميدانيًا، اكتفى لاعب الوسط عبدالله الخيبري، بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، في الوقت الذي واصل لاعبو المنتخب السعودي، اليوم الأحد، تدريباتهم على استاد نادي ند الشبا استعدادًا للمباراة الأولى الثلاثاء المقبل.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها طبق خوان بيتزي عدد من التمارين الفنية والتكتيكية، وتدريبات على الكرات الثابتة، وسيجري المنتخب مساء غدٍ الإثنين حصته التدريبية على استاد راشد، عند السادسة مساءً.

 

 

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