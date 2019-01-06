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اعتراضا على حماس

عاجل.. السلطة الفلسطينية تسحب كافة موظفيها العاملين في #معبر_رفح

عاجل.. السلطة الفلسطينية تسحب كافة موظفيها العاملين في #معبر_رفح
weam.co/565390

قررت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية اليوم، سحب كافة موظفيها العاملين على معبر رفح ابتداءا من صباح الغد الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: “على ضوء التطورات الاخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ ان تسلمنا معبر رفح و حماس تعطل اي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام.

وامام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي”.

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