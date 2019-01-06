عاجل .. مستشار الأمن القومي الأمريكي: النظام الإيراني مصمم على امتلاك أسلحة نووية .. ولن نسمح بذلك

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إنه يجب تلبية شروط من بينها تطمينات بشأن سلامة الحلفاء الأكراد، قبل سحب القوات الأميركية من سوريا، بحسب شبكة “إن بي سي” الإخبارية.

وصرح بولتون للصحافيين الذين يرافقونه إلى إسرائيل بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على ضمانات من تركيا أنه ستتم حماية الأكراد في سوريا، بحسب “إن بي سي”.

وقال بولتون الذي سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته إسرائيل، “هناك أهداف تحكم الانسحاب نود أن تتحقق”، بحسب الشبكة الإخبارية.

وأضاف إن “وضع الجداول الزمنية والمواقيت لهذا الانسحاب يعتمد على تحقيق تلك الشروط وتأمين الظروف التي نود أن نراها. وفور حدوث ذلك، سنتحدث عن جدول زمني”.