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رابع صفقات "شتوية العميد"

الاتحاد يتعاقد رسميا مع الهولندي “رودريغيز” لـ4 مواسم ونصف

الاتحاد يتعاقد رسميا مع الهولندي “رودريغيز” لـ4 مواسم ونصف
weam.co/565402
الوئام-جدة-محمد نديم

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد توقيع عقد انضمام المحترف جاري رودريغز قادما من غلطة سراي التركي.

وبذلك يكون رودريغز 28 عاما، رابع صفقات الشتاء للعميد، الذي يسعى لإعادة ضبط الفريق ليكون قادرًا على الهروب من منطقة الخطر في سلم ترتيب الدوري، الذي ينطلق الدور الثاني منه يوم 10 يناير بالنسبة للاتحاديين بلقائهم فريق القادسية في المنطقة الشرقية.

يذكر أن المحترف الدولي لاعب منتخب الرأس الأخضر؛ شارك مع فريقه السابق غلطة سراي التركي في 61 مباراة، و حقق مع الفريق لقب الدوري التركي في الموسم الماضي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، كما مثّل منتخب بلاده في 26 لقاء دوليا.

 

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