تعليم جدة تعلق على حادثة ظهور “صرصور الليل” في إحدى المدارس (صور وفيديو)

الوئام -عبدالله العازمي:

تعطلت العملية التعليمية، اليوم، في مدرسة “الطلعة” بمحافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك بسبب انتشار ما يعرف باسم “صرصور الليل”، وفقا لمقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفوجئ طلاب المدرسة صباح اليوم بمئات من “صراصير الليل” داخل الفصول والقاعات ما جعل الإدارة تصرف الطلاب.

وقالت مصادر، إن فرق مكافحة الحشرات في محافظة خليص، قبل قليل، أعمال تنظيف مدرسة “الطلعة”، تحت إشراف رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ حمود الصقيران، قائلا: “حشرات ظهرت بعد الحالة المطرية، وتم تعليق الدراسة في المدرسة اليوم، والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية الرش والمكافحة والتعقيم”.