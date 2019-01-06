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محافظ الحديدة: لا جولة ثانية حال فشل اتفاق السويد

محافظ الحديدة: لا جولة ثانية حال فشل اتفاق السويد
weam.co/565421
الوئام - المتابعات

قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إن الحكومة الشرعية ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات في حال فشل اتفاق السويد.

وتهدد ممارسات الحوثيين إتمام الجولة الأولى من اتفاق السويد، بعد انتهاكات المليشيات في مدينة الحديدة واستمرار عملياتهم العسكرية التي تهاجم المدنيين وقوات الجيش اليمني في محافظة الحديدة.

وكان آخر ممارسات الحوثي في الحديدة قصف مخازن منظمة الغذاء العالمي الواقعة في كيلو 7 بمدينة الحديدة، ما أدى إلى احتراقها.

ونقلت وسائل إعلام يمنةي أن المليشيات استهدفت المخازن مساء أمس بالقذائف المدفعية أدت إلى تدميرها وإحتراق مابداخلها من مواد إغاثية تشمل الحبوب والسكر وزيوت الطبخ.

وأضافت أن المليشيات سبق وأن أخفت تلك الكميات من مواد الإغاثة ورفضت توزيعها للمواطنين إبان سيطرتها على منطقة كيلو 7 ، وبعد أن تمكنت ألوية العمالقة والقوات المشتركة من تحرير وتطهير المنطقة وبعد مرور أسابيع على سريان الهدنة الأممية قامت المليشيات بقصف المخازن وإحتراق مابداخلها من مواد إغاثية أممية .

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