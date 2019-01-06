“الإحصاء”: 27 مليار ريال قيمة استهلاك الكهرباء بالمنازل في عام

الوئام - المتابعات

أظهرت نشرة مسح الطاقة المنزلي لعام 2018، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء كمية وقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمساكن في مناطق المملكة.

وبينت النشرة أن قيمة استهلاك الكهرباء في عام 2017 في جميع مناطق المملكة بلغت 27.2 مليار ريال، حيث جاءت الرياض في أعلى القائمة بقيمة 7.5 مليار ريال، فيما كانت الحدود الشمالية الأقل بقيمة 195 مليون ريال.

وأشارت إلى أن كمية الاستهلاك بلغت 263 مليار كيلو وات، إذ بلغ الاستهلاك خلال فصل الشتاء 41.5 مليار كيلو وات، في حين بلغ الاستهلاك باقي فصول السنة 221.5 مليار كيلو وات.